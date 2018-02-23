У Сердара Таски мышечная травма

Защитник "Спартака" Сердар Таски получил повреждение мышцы в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (2:1)."Характер травмы – мышечный. Она получена в результате резкого скручивания мышц живота. Восстановление Сердара может занять от двух недель", - сказал руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов.Таски отправится с красно-белыми из Испании в Сочи на подготовку к официальным матчам.