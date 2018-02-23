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У Сердара Таски мышечная травма

Защитник "Спартака" Сердар Таски получил повреждение мышцы в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (2:1).

"Характер травмы – мышечный. Она получена в результате резкого скручивания мышц живота. Восстановление Сердара может занять от двух недель", - сказал руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов.

Таски отправится с красно-белыми из Испании в Сочи на подготовку к официальным матчам.

ФК "Спартак" Москва
Теги: Таски Спартак
Сегодня, 12:42
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№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Давно пора от него избавляться. Этот турок в любой момент может подвести.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: Realist2000 (Сегодня, 13:20) #
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  •  (4)

Таски в своем репертуаре - давно надо было избавляться,может и защитника искали активнее и уже нашли или наиграли...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 13:11) #
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  •  (2)

Мышечная травма....это смешно ....на 8 минуте....он испугался что Атлетико загрузит мячей пять и его реноме упадёт ....просто этот футболист ждёт окончания контракта....что бы в новой команде он прошёл медицинский осмотр...и подписал хороший контракт.....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 12:58) #
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  •  (2)
online

Мда, в обороне и так непорядок, так ещё и эпидемия травм..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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