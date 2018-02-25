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Серхио Агуэро: сегодня "Манчестер Сити" был лучше, чем "Арсенал"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро рассказал о победе над "Арсеналом" (3:0) в финале Кубка Лиги.

"Поздравляю команду и болельщиков с победой. Для меня и для всей команды это особый трофей. Мы все счастливы. Сегодня "Манчестер Сити" был лучше, чем "Арсенал". Нам нужно теперь сосредоточиться на следующей игре и подумать об АПЛ. Я счастлив, что мне удалось забить в финале", - цитирует Агуэро Sky Sports.
Теги: Агуэро Манчестер Сити Арсенал
Вчера, 23:16
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