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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Шевченко: Ярмоленко быстро преодолел первый период адаптации в "Боруссии"
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о ситуации нападающего Андрея Ярмоленко в дортмундской "Боруссии".
"Проблемы Андрея связаны со здоровьем. Конечно, войти в футбол другой страны сложно, но я вижу, что Ярмоленко быстро преодолел первый период адаптации в "Боруссии". Команда пережила смену тренера, у Петера Штегеля другой подход к игре, другие тактические построения, изменятся требования к игрокам. Это повлияет на весь коллектив. Но Андрей не играет из-за травмы. Когда он вернётся на поле, тогда будем анализировать его действия", - цитирует Шевченко Footboom.
"Проблемы Андрея связаны со здоровьем. Конечно, войти в футбол другой страны сложно, но я вижу, что Ярмоленко быстро преодолел первый период адаптации в "Боруссии". Команда пережила смену тренера, у Петера Штегеля другой подход к игре, другие тактические построения, изменятся требования к игрокам. Это повлияет на весь коллектив. Но Андрей не играет из-за травмы. Когда он вернётся на поле, тогда будем анализировать его действия", - цитирует Шевченко Footboom.
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