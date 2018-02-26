Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Андрей Шевченко: Ярмоленко быстро преодолел первый период адаптации в "Боруссии"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о ситуации нападающего Андрея Ярмоленко в дортмундской "Боруссии".

"Проблемы Андрея связаны со здоровьем. Конечно, войти в футбол другой страны сложно, но я вижу, что Ярмоленко быстро преодолел первый период адаптации в "Боруссии". Команда пережила смену тренера, у Петера Штегеля другой подход к игре, другие тактические построения, изменятся требования к игрокам. Это повлияет на весь коллектив. Но Андрей не играет из-за травмы. Когда он вернётся на поле, тогда будем анализировать его действия", - цитирует Шевченко Footboom.
Теги: Шевченко Ярмоленко Боруссия Д
Сегодня, 00:18
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.