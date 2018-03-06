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Игорь Лебеденко: тренер назначил меня капитаном "Факела" по возрасту

Полузащитник Игорь Лебеденко прокомментировал свой дебют в составе "Факела" в матче ФНЛ со "Спартаком-2" (0:0).

"Тренер [Павел Гусев] назначил меня капитаном по возрасту, это его решение. Партнеры приняли меня нормально, все хорошо общаются. "Факел" – хорошая команда, а с финансами проблемы есть не только здесь, поэтому не стал бы уповать на это. Сейчас предпримем максимум усилий, чтобы остаться в ФНЛ

Получился нормальный дебют, хорошо, что мы не проиграли, в данной ситуации для нас каждое очко в копилку. Игра равная, хотя у "Спартака" и был убойный момент.

Нам, конечно, непривычно выступать в таких холодных условиях, ведь мы тренируемся в манеже, а тут холодный воздух, поэтому мы подсели. Мороз? Мы всегда так играли, тут ничего не сделаешь. Когда играли по системе «весна-осень» большой разницы не было, ведь начинали играть примерно в это же время", – передает слова Лебеденко ТАСС.
Теги: Лебеденко Факел
Сегодня, 12:25
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