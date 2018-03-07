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Кевин Кураньи: один из трех российских клубов может выиграть Лигу Европы

Бывший форвард "Динамо" Кевин Кураньи высказал мнение о шансах российских клубов в Лиге Европы.

"Футбол в России за последние годы значительно вырос. Повсюду строятся новые стадионы и современные учебные учреждения. В России многое делается для развития футбола. Это помогает клубам прогрессировать. Возможно, один из российских клубов выиграет Лигу Европы.

Что касается "Зенита", то у них хорошее сочетание игроков, Иванович, игравший за "Челси", Кокорин – один из лучших нападающих в стране. "Зенит" трижды становился чемпионом за последние семь лет и постоянно играет в еврокубках. По этому показателю "Зенит" превосходит "РБ Лейпциг", - передает слова Кураньи "Советский спорт" со ссылкой на пресс-службу немецкого клуба.
Теги: Кураньи Зенит
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