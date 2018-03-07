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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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14:21
Набиль Фекир не сыграет против ЦСКА (2)
Набиль Фекир не сыграет против ЦСКА (2)
12:49
Игорь Корнеев: с "Атлетико" никакого открытого футбола, уверен, Семин это прекрасно понимает (2)
Игорь Корнеев: с "Атлетико" никакого открытого футбола, уверен, Семин это прекрасно понимает (2)
10:17
Станислав Черчесов: не сказал бы, что у нас есть расизм в таком масштабе, что с ним надо бороться (2)
Станислав Черчесов: не сказал бы, что у нас есть расизм в таком масштабе, что с ним надо бороться (2)
04:59
Алексей Сорокин: преемственность при подготовке к ЧМ-2018 с приходом Дворковича будет обеспечена
Алексей Сорокин: преемственность при подготовке к ЧМ-2018 с приходом Дворковича будет обеспечена
04:03
Игорь Семшов: в 2002-м я нанес травму Митрески, потому и выбил мяч. А сейчас наши игроки никого не трогали (7)
Игорь Семшов: в 2002-м я нанес травму Митрески, потому и выбил мяч. А сейчас наши игроки никого не трогали (7)
Вчера, 23:52
Алексей Сафонов: у Шакуро были прописаны отступные – 20 млн рублей. "Спартак" готов был заплатить 10 (6)
Алексей Сафонов: у Шакуро были прописаны отступные – 20 млн рублей. "Спартак" готов был заплатить 10 (6)
Вчера, 23:34
Карим Бензема проводит 100-й матч в Лиге чемпионов
Карим Бензема проводит 100-й матч в Лиге чемпионов
Вчера, 23:27
Джейми Варди может перейти в "Эвертон"
Джейми Варди может перейти в "Эвертон"
Кевин Кураньи: один из трех российских клубов может выиграть Лигу Европы
Бывший форвард "Динамо" Кевин Кураньи высказал мнение о шансах российских клубов в Лиге Европы.
"Футбол в России за последние годы значительно вырос. Повсюду строятся новые стадионы и современные учебные учреждения. В России многое делается для развития футбола. Это помогает клубам прогрессировать. Возможно, один из российских клубов выиграет Лигу Европы.
Что касается "Зенита", то у них хорошее сочетание игроков, Иванович, игравший за "Челси", Кокорин – один из лучших нападающих в стране. "Зенит" трижды становился чемпионом за последние семь лет и постоянно играет в еврокубках. По этому показателю "Зенит" превосходит "РБ Лейпциг", - передает слова Кураньи "Советский спорт" со ссылкой на пресс-службу немецкого клуба.
"Футбол в России за последние годы значительно вырос. Повсюду строятся новые стадионы и современные учебные учреждения. В России многое делается для развития футбола. Это помогает клубам прогрессировать. Возможно, один из российских клубов выиграет Лигу Европы.
Что касается "Зенита", то у них хорошее сочетание игроков, Иванович, игравший за "Челси", Кокорин – один из лучших нападающих в стране. "Зенит" трижды становился чемпионом за последние семь лет и постоянно играет в еврокубках. По этому показателю "Зенит" превосходит "РБ Лейпциг", - передает слова Кураньи "Советский спорт" со ссылкой на пресс-службу немецкого клуба.
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