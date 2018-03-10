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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Игорь Шалимов: хорошо, что удалось не пропустить быстрые атаки "Динамо"
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после безголевой ничьей в матче 22 тура чемпионата России с "Динамо" (0:0) прокомментировал исход встречи.
"Думаю, что соперник во втором тайме подустал, а мы продолжали играть в ту же игру. На самом деле опасный момент был один – Вандерсон должен был забивать. А создали мы мало моментов. Хорошо, что удалось не пропустить быстрые атаки "Динамо".
Вандесон находится в хорошем состоянии после травмы, плюс мы рассчитывали на его дриблинг в центре поля.
Понятно, что для нас большой минус играть в таких условиях, хотя считаю, что в этой ситуации мы выглядели достаточно неплохо", - сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол".
"Думаю, что соперник во втором тайме подустал, а мы продолжали играть в ту же игру. На самом деле опасный момент был один – Вандерсон должен был забивать. А создали мы мало моментов. Хорошо, что удалось не пропустить быстрые атаки "Динамо".
Вандесон находится в хорошем состоянии после травмы, плюс мы рассчитывали на его дриблинг в центре поля.
Понятно, что для нас большой минус играть в таких условиях, хотя считаю, что в этой ситуации мы выглядели достаточно неплохо", - сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол".
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