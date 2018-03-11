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"Фиорентина" посвятила победу над "Беневенто" Давиде Астори

"Фиорентина" посвящает победу над "Беневенто" (1:0) в матче 28-го тура чемпионата Италии защитнику Давиде Астори, который умер 4 марта.

"Мы посвящаем эту победу Давиде и всем, кто любил его. Астори навсегда", - говорится в сообщении.

Сегодня, 17:14
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