"Фиорентина" посвятила победу над "Беневенто" Давиде Астори

We dedicate this win to #Davide and all those who loved him. #DA13 forever. pic.twitter.com/BRSAC1URW4 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 11, 2018

"Фиорентина" посвящает победу над "Беневенто" (1:0) в матче 28-го тура чемпионата Италии защитнику Давиде Астори, который умер 4 марта."Мы посвящаем эту победу Давиде и всем, кто любил его. Астори навсегда", - говорится в сообщении.