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Андрей Будогосский: судья физически не мог увидеть эпизод с падением Калачева

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский высказался относительно эпизода матча 22-го тура РФПЛ "Ростов" – "Зенит" (0:0).

Напомним, арбитр Алексей Еськов оставил без внимания фол в штрафной площади "Зенита", когда Миха Мевля наступил на ногу Тимофею Калачеву.

"Судья физически не мог видеть эту ситуацию, для помощника арбитра этот момент тоже был закрыт. Будем смотреть, разбираться и анализировать, у нас есть методика, что, если судья физически не мог увидеть эпизод, хотя находился в правильном положении, случай не будет инкриминироваться как неудовлетворительная работа.

Контакт в штрафной был, но этот момент может быть виден только камерой за воротами, где судья не мог оказаться. Это тяжелый момент с тесным контактом футболистов, где надо понять, наступил на ногу игрок или нет. У нас есть рекомендации для инспекторов, если судья не отстал от момента и располагался в правильной позиции, но физически не мог определить ситуацию, за что мы можем его наказывать?

Представьте, если бы он назначил пенальти, которого не было, тогда последовали бы другие вопросы. Но в целом Еськов справился с игрой и провел ее на хорошем уровне", – передает слова Будогосского ТАСС.
Теги: Будогосский Зенит Ростов
Сегодня, 08:59
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№10 Написал: Realist2000 (Сегодня, 11:20) #
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Иногда лучше просто промолчать...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№9 Написал: Rasmuz (Сегодня, 10:51) #
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Внезапная куриная слепота. Еськов, Вилков. Стандартные судейские скандалы и Матч ТВ нетрадиционной ориентации. Чемпионат мира наверное тоже платно будут показывать. Деньги не пахнут.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№8 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 10:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
представьте какой плач поднял бы синит

Даже больше, чем ваша чмошная пресс-служба?Очень сомневаюсь))


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№7 Написал: garford (Сегодня, 10:30) #
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Ой б-я, чушь несёт, бред, как так не один судья не видел, правильно тут сказали, очканул есёк, ещё как очканул, а этот старый пердун рассуждает, если-бы да кабы.
Регистрация: 5.07.2016 [жалоба]
№6 Написал: Andlawyer Москвы (Сегодня, 10:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сморозил глупость, защищая честь мундира. Кстати, на повторах с правильной камеры (со стороны центра поля) очень хорошо видно, что Еськову никто не мешал и он прекрасно видел момент с падением Калачева.
Регистрация: 4.10.2009 [жалоба]
№5 Написал: stepanmlc (Сегодня, 10:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
судья просто очканул, представьте какой плач поднял бы синит
ну а будогорского на куй


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№4 Написал: avnik море (Сегодня, 10:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
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№5603 Написал: avnik море (11 марта 2018 19:49) #
online
Болеет за:
«Спартак»

Андрей Будогосский: был ли пенальти в ворота "Зенита"? Пока не буду говорить

Будогосский звонит Калачеву.
- Ну ты подумал?
- Подумал.
- Ну и как у тебя так получилось?
- Я думаю, можно сказать, что это было неконтролируемое резкое сокращение мышцы тела.
- Издеваешься?
- Ага.
- Ладно, скажу что судья был в мертвой зоне...
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))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) joy


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№3 Написал: sergey3709 (Сегодня, 09:47) #
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Уж лучше он этого не говорил
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: хэн липецк (Сегодня, 09:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
интересно а что тогда вообще судьи на поле делают.классная отмазка.не видел и отстаньте.тогда уж за такое картинное падение надо давать предупреждение за симуляцию
Регистрация: 13.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
пипец.....


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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