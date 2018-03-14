Андрей Канчельскис: думаю, для "Манчестер Юнайтед" это скорее провальный сезон

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Автор
|Зенит
|Skyline
|Ситуация на юго-востоке Украины
|Xopc
|КБ-Гостевая
|Пивовед
|Юмор, анекдоты, байки
|papont
|Политика и события в стране и мире
|Black Fox
|Феномен Грудинина или про выборы(голосов...
|dreamcatcher
|LIVERPOOL FC
|joss
|Курилка
|квакин миша
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:48
Харри Кейн не выйдет на поле до мая
Харри Кейн не выйдет на поле до мая
Вчера, 23:12
"Рубин" отзаявил Алекса Сонга
"Рубин" отзаявил Алекса Сонга
Вчера, 23:03
"Матч ТВ" не покажет встречу между "Рубином" и "Спартаком", но покажет игру "СКА-Хабаровск" - "Урал" (38)
"Матч ТВ" не покажет встречу между "Рубином" и "Спартаком", но покажет игру "СКА-Хабаровск" - "Урал" (38)
Вчера, 22:24
Член Парламента Великобритании о работе Моуринью на RT: это кровавые деньги из российской казны (13)
Член Парламента Великобритании о работе Моуринью на RT: это кровавые деньги из российской казны (13)
Вчера, 22:03
"Рома" - "Шахтер": стартовые составы
"Рома" - "Шахтер": стартовые составы
Вчера, 21:47
Григорий Иванов: Мещеряков – агроном, что ли? Мы же не говорим РЖД, как и куда поезда отправлять (2)
Григорий Иванов: Мещеряков – агроном, что ли? Мы же не говорим РЖД, как и куда поезда отправлять (2)
Вчера, 21:13
Андрей Бутенко: с позиции судьи не было видно, что Мевля наступил на ногу Калачёву (16)
Андрей Бутенко: с позиции судьи не было видно, что Мевля наступил на ногу Калачёву (16)
Вчера, 20:40
Дмитрий Губерниев: безусловно, если сборная Англии не приедет, это будет большая потеря (25)
Дмитрий Губерниев: безусловно, если сборная Англии не приедет, это будет большая потеря (25)
Вчера, 20:12
ФИФА принесла извинения болельщикам, которые столкнулись с проблемами при покупке билетов ЧМ-2018
ФИФА принесла извинения болельщикам, которые столкнулись с проблемами при покупке билетов ЧМ-2018
Вчера, 19:28
Экс-владелец "Витесса": Слуцкий как минимум не слабее тех, кто работает сейчас в Голландии (4)
Экс-владелец "Витесса": Слуцкий как минимум не слабее тех, кто работает сейчас в Голландии (4)
Вчера, 19:04
Владислав Безбородов рассудит "Рубин" и "Спартак" (41)
Владислав Безбородов рассудит "Рубин" и "Спартак" (41)
Вчера, 18:35
Диего Коста и Кевин Гамейро не сыграют с "Локомотивом" (8)
Диего Коста и Кевин Гамейро не сыграют с "Локомотивом" (8)
Вчера, 18:20
Хуан Куадрадо рискует пропустить чемпионат мира
Хуан Куадрадо рискует пропустить чемпионат мира
Вчера, 18:04
Григорий Иванов: играли с "Амкаром" – все спокойно. А тут "Локомотив" – и сразу кипеш по поводу поля (10)
Григорий Иванов: играли с "Амкаром" – все спокойно. А тут "Локомотив" – и сразу кипеш по поводу поля (10)
Вчера, 17:20
Суд Марселя предъявил обвинения двум фанатам "Спартака" (1)
Суд Марселя предъявил обвинения двум фанатам "Спартака" (1)
Вчера, 17:03
Дмитрий Хомич: "Зенит" – обычная команда, ничем не впечатлили (4)
Дмитрий Хомич: "Зенит" – обычная команда, ничем не впечатлили (4)
Вчера, 16:43
Джанлуиджи Доннарумма: я спокоен и счастлив
Джанлуиджи Доннарумма: я спокоен и счастлив
Вчера, 16:27
Андрей Созин: слова Манчини в адрес болельщиков говорят о нервной обстановке в "Зените" (4)
Андрей Созин: слова Манчини в адрес болельщиков говорят о нервной обстановке в "Зените" (4)
Вчера, 16:26
Кака побывал на стадионе "Санкт-Петербург"
Кака побывал на стадионе "Санкт-Петербург"
Андрей Канчельскис: думаю, для "Манчестер Юнайтед" это скорее провальный сезон
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Фиорентины», «Рейнджерс» в интервью корреспонденту Rusfootball.info подвёл итоги выступлению манкунианцев в Лиге Чемпионов.
- Не было у вас ощущения что «Манчестер Юнайтед» в начале встречи побаивался «Севильи» и упустил на старте нить игры?
- Да нет. Не думаю, что они побаивались. Просто команда, для меня непонятно почему, поменяла состав по сравнению с прошедшим матчем против «Ливерпуля». Думаю, что надеялись забить первыми. Но не смогли и пропустили. Всё по делу.
- Часто в России принято задаваться вопросом «спартаковский ли стиль игры у «Спартака» по отношению к командам после Романцева. Активно ли обсуждается «манчестерский ли стиль игры при Моуриньо по сравнению с командой Фергюсона»?
- Естественно, болельщики ждут другой игры от команды. И других результатов. Но есть руководители команды, есть президент клуба. То, как сейчас играет «Манчестер», никому, кого не спрашиваю – не нравится. Но тут влияет бизнес: в команду пришли американцы, и для них самое главное – это деньги.
- После второго пропущенного мяча на поле стали видны те самые «красные дьяволы», что готовы умирать на поле. Где они раньше? Почему «Севилья» играла так вольготно и наносила столько ударов по воротам?
- Манкунианцы очень вальяжно начали игру. В спокойном темпе. Видимо решили, что, сыграв на выезде вничью – дома забьют один гол и всё будет нормально. Но не получилось. В первом тайме моменты то были: сумей бы Лукаку обработать мяч после хорошей передачи и забей гол – игра бы пошла совсем по-другому.
- Комментаторы в России на последних минутах встречи вспоминал финал Лиги чемпионов 1999 года (когда МЮ забил 2 мяча в добавленное время и вырвал победу – прим. ред.). У вас было ощущение что «Манчестер» сумеет дожать соперника и повторить чудо?
- Нет. Было видно по игре что нет. После второго пропущенного нужно было забивать уже три мяча – это по такому матчу нереально. По крайней мере крайне сомнительно. То, что сделали манкунианцы в 1999 году – такое случается раз в 50 лет. Когда пропустили мяч – был уверен, что «Манчестер» в противостоянии проиграет.
- «Манчестер Юнайтед» идёт в чемпионате на втором месте, но «Сити» серьёзно их опережает по очкам. После вылета из Лиги Чемпионов – это сезон будут считать для МЮ провальным в Англии и в Манчестере, или же занесут в актив?
- Для «Манчестера», думаю для клуба это провальный сезон. Для его болельщиков, думаю, что он также провальный.
- Не было у вас ощущения что «Манчестер Юнайтед» в начале встречи побаивался «Севильи» и упустил на старте нить игры?
- Да нет. Не думаю, что они побаивались. Просто команда, для меня непонятно почему, поменяла состав по сравнению с прошедшим матчем против «Ливерпуля». Думаю, что надеялись забить первыми. Но не смогли и пропустили. Всё по делу.
- Часто в России принято задаваться вопросом «спартаковский ли стиль игры у «Спартака» по отношению к командам после Романцева. Активно ли обсуждается «манчестерский ли стиль игры при Моуриньо по сравнению с командой Фергюсона»?
- Естественно, болельщики ждут другой игры от команды. И других результатов. Но есть руководители команды, есть президент клуба. То, как сейчас играет «Манчестер», никому, кого не спрашиваю – не нравится. Но тут влияет бизнес: в команду пришли американцы, и для них самое главное – это деньги.
- После второго пропущенного мяча на поле стали видны те самые «красные дьяволы», что готовы умирать на поле. Где они раньше? Почему «Севилья» играла так вольготно и наносила столько ударов по воротам?
- Манкунианцы очень вальяжно начали игру. В спокойном темпе. Видимо решили, что, сыграв на выезде вничью – дома забьют один гол и всё будет нормально. Но не получилось. В первом тайме моменты то были: сумей бы Лукаку обработать мяч после хорошей передачи и забей гол – игра бы пошла совсем по-другому.
- Комментаторы в России на последних минутах встречи вспоминал финал Лиги чемпионов 1999 года (когда МЮ забил 2 мяча в добавленное время и вырвал победу – прим. ред.). У вас было ощущение что «Манчестер» сумеет дожать соперника и повторить чудо?
- Нет. Было видно по игре что нет. После второго пропущенного нужно было забивать уже три мяча – это по такому матчу нереально. По крайней мере крайне сомнительно. То, что сделали манкунианцы в 1999 году – такое случается раз в 50 лет. Когда пропустили мяч – был уверен, что «Манчестер» в противостоянии проиграет.
- «Манчестер Юнайтед» идёт в чемпионате на втором месте, но «Сити» серьёзно их опережает по очкам. После вылета из Лиги Чемпионов – это сезон будут считать для МЮ провальным в Англии и в Манчестере, или же занесут в актив?
- Для «Манчестера», думаю для клуба это провальный сезон. Для его болельщиков, думаю, что он также провальный.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.