Андрей Канчельскис: думаю, для "Манчестер Юнайтед" это скорее провальный сезон

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Фиорентины», «Рейнджерс» в интервью корреспондентуподвёл итоги выступлению манкунианцев в Лиге Чемпионов.- Да нет. Не думаю, что они побаивались. Просто команда, для меня непонятно почему, поменяла состав по сравнению с прошедшим матчем против «Ливерпуля». Думаю, что надеялись забить первыми. Но не смогли и пропустили. Всё по делу.- Естественно, болельщики ждут другой игры от команды. И других результатов. Но есть руководители команды, есть президент клуба. То, как сейчас играет «Манчестер», никому, кого не спрашиваю – не нравится. Но тут влияет бизнес: в команду пришли американцы, и для них самое главное – это деньги.- Манкунианцы очень вальяжно начали игру. В спокойном темпе. Видимо решили, что, сыграв на выезде вничью – дома забьют один гол и всё будет нормально. Но не получилось. В первом тайме моменты то были: сумей бы Лукаку обработать мяч после хорошей передачи и забей гол – игра бы пошла совсем по-другому.- Нет. Было видно по игре что нет. После второго пропущенного нужно было забивать уже три мяча – это по такому матчу нереально. По крайней мере крайне сомнительно. То, что сделали манкунианцы в 1999 году – такое случается раз в 50 лет. Когда пропустили мяч – был уверен, что «Манчестер» в противостоянии проиграет.- Для «Манчестера», думаю для клуба это провальный сезон. Для его болельщиков, думаю, что он также провальный.