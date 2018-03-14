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Андрей Канчельскис: думаю, для "Манчестер Юнайтед" это скорее провальный сезон

Андрей Канчельскис: думаю, для "Манчестер Юнайтед" это скорее провальный сезон Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Фиорентины», «Рейнджерс» в интервью корреспонденту Rusfootball.info подвёл итоги выступлению манкунианцев в Лиге Чемпионов.

- Не было у вас ощущения что «Манчестер Юнайтед» в начале встречи побаивался «Севильи» и упустил на старте нить игры?

- Да нет. Не думаю, что они побаивались. Просто команда, для меня непонятно почему, поменяла состав по сравнению с прошедшим матчем против «Ливерпуля». Думаю, что надеялись забить первыми. Но не смогли и пропустили. Всё по делу.

- Часто в России принято задаваться вопросом «спартаковский ли стиль игры у «Спартака» по отношению к командам после Романцева. Активно ли обсуждается «манчестерский ли стиль игры при Моуриньо по сравнению с командой Фергюсона»?

- Естественно, болельщики ждут другой игры от команды. И других результатов. Но есть руководители команды, есть президент клуба. То, как сейчас играет «Манчестер», никому, кого не спрашиваю – не нравится. Но тут влияет бизнес: в команду пришли американцы, и для них самое главное – это деньги.

- После второго пропущенного мяча на поле стали видны те самые «красные дьяволы», что готовы умирать на поле. Где они раньше? Почему «Севилья» играла так вольготно и наносила столько ударов по воротам?

- Манкунианцы очень вальяжно начали игру. В спокойном темпе. Видимо решили, что, сыграв на выезде вничью – дома забьют один гол и всё будет нормально. Но не получилось. В первом тайме моменты то были: сумей бы Лукаку обработать мяч после хорошей передачи и забей гол – игра бы пошла совсем по-другому.

- Комментаторы в России на последних минутах встречи вспоминал финал Лиги чемпионов 1999 года (когда МЮ забил 2 мяча в добавленное время и вырвал победу – прим. ред.). У вас было ощущение что «Манчестер» сумеет дожать соперника и повторить чудо?

- Нет. Было видно по игре что нет. После второго пропущенного нужно было забивать уже три мяча – это по такому матчу нереально. По крайней мере крайне сомнительно. То, что сделали манкунианцы в 1999 году – такое случается раз в 50 лет. Когда пропустили мяч – был уверен, что «Манчестер» в противостоянии проиграет.

- «Манчестер Юнайтед» идёт в чемпионате на втором месте, но «Сити» серьёзно их опережает по очкам. После вылета из Лиги Чемпионов – это сезон будут считать для МЮ провальным в Англии и в Манчестере, или же занесут в актив?

- Для «Манчестера», думаю для клуба это провальный сезон. Для его болельщиков, думаю, что он также провальный.
Теги: Канчельскис Севилья Манчестер Юнайтед
Сегодня, 02:12
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