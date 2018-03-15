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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Лионель Месси усадил Сеска Фабрегаса на газон одним движением (видео)
Пресс-служба УЕФА отметила эпизод, в котором нападающий "Барселоны" Лионель Месси ловко ушел от полузащитника "Челси" Сеска Фабрегаса в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0).
"Одно движение плеча - и ты на газоне. Фабрегасу здорово досталось от Месси", - говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.
"Одно движение плеча - и ты на газоне. Фабрегасу здорово досталось от Месси", - говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.
Одно движение плеча - и ты на газоне ?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) March 14, 2018
Фабрегасу здорово досталось от Месси ?#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/7JTWyPdnTX
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