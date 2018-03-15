Лионель Месси усадил Сеска Фабрегаса на газон одним движением (видео)

Одно движение плеча - и ты на газоне ?



Фабрегасу здорово досталось от Месси ?#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/7JTWyPdnTX — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) March 14, 2018

Пресс-служба УЕФА отметила эпизод, в котором нападающий "Барселоны" Лионель Месси ловко ушел от полузащитника "Челси" Сеска Фабрегаса в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0)."Одно движение плеча - и ты на газоне. Фабрегасу здорово досталось от Месси", - говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.