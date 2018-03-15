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Лионель Месси усадил Сеска Фабрегаса на газон одним движением (видео)

Пресс-служба УЕФА отметила эпизод, в котором нападающий "Барселоны" Лионель Месси ловко ушел от полузащитника "Челси" Сеска Фабрегаса в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0).

"Одно движение плеча - и ты на газоне. Фабрегасу здорово досталось от Месси", - говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

Теги: Месси Фабрегас
Сегодня, 08:55
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№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 10:25) #
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Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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