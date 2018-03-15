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Миха Мевля: против Кокорина сложнее всего играть

Защитник "Зенита" Миха Мевля рассказал о нападающих, против которых ему было сложнее всего играть в РФПЛ.

"Выделю Кокорина. Ведь я играл против него еще за "Ростов", познал на себе, каково это – держать Сашу. На мой взгляд, он лучший нападающий в России. У меня есть возможность убеждаться в этом на тренировках каждый день.

За ним – Федор Смолов. Их с Кокориным объединяет широкий набор сильных качеств. Они оба опасны в любой зоне в штрафной или за ее пределами, оба способны создавать моменты индивидуально, очень быстры с мячом", - цитирует Мевлю еженедельник "Футбол".
Теги: Мевля Кокорин
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