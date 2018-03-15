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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Миха Мевля: против Кокорина сложнее всего играть
Защитник "Зенита" Миха Мевля рассказал о нападающих, против которых ему было сложнее всего играть в РФПЛ.
"Выделю Кокорина. Ведь я играл против него еще за "Ростов", познал на себе, каково это – держать Сашу. На мой взгляд, он лучший нападающий в России. У меня есть возможность убеждаться в этом на тренировках каждый день.
За ним – Федор Смолов. Их с Кокориным объединяет широкий набор сильных качеств. Они оба опасны в любой зоне в штрафной или за ее пределами, оба способны создавать моменты индивидуально, очень быстры с мячом", - цитирует Мевлю еженедельник "Футбол".
"Выделю Кокорина. Ведь я играл против него еще за "Ростов", познал на себе, каково это – держать Сашу. На мой взгляд, он лучший нападающий в России. У меня есть возможность убеждаться в этом на тренировках каждый день.
За ним – Федор Смолов. Их с Кокориным объединяет широкий набор сильных качеств. Они оба опасны в любой зоне в штрафной или за ее пределами, оба способны создавать моменты индивидуально, очень быстры с мячом", - цитирует Мевлю еженедельник "Футбол".
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