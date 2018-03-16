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Понтус Вернблум: когда ты нападающий, то должен забивать

Нападающий ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал матч 1/8 финала Лиги Европы против "Лиона" (3:2).

"У нас получилось забить много голов. Первая игра была действительно разочаровывающей, и мы собирались сократить отставание в счете.

Знали, что задача будет сложной, но отлично сыграли, чтобы выйти в следующий раунд. Для этого нужно было играть с большей уверенностью, чем на прошлой неделе.

Мой гол? Когда ты нападающий, то должен забивать голы. Мы всегда хотим побеждать вне зависимости от соперника", - приводит слова Вернблума пресс-служба УЕФА.
Теги: Вернблум ЦСКА
Сегодня, 08:20
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№4 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 09:26) #
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Болеет за:
ЦСКА
Спасибо, Понтус! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№3 Написал: safonas (Сегодня, 09:17) #
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  •  (2)
online

красава конечно


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 08:46) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Понтус молодец!Из себя сам сделал нападающего и потихоньку заколачивает.Учись "член" сборной России Заболотный,как надо забивать,а то скоро анекдоты про тебя пойдут,типа:"А вы кто,товарищ?-Я,нападающий!!!- А сколько мячей вы забили? -Ни одного!"
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
№1 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 08:29) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Молодец Понтус. И как всегда тонко подтролливает :-))).
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
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