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Александр Кокорин сегодня перенесет операцию

Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин, получивший разрыв крестообразных связок колена, будет прооперирован в пятницу, футболист уже вылетел в Рим, передает "Матч ТВ".

Кокорин получил повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом" (1:1).
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 11:34
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№5 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 12:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
скорейшего выздоровления!


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: Voland г.Москва (Сегодня, 12:03) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья!


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Но не надо хоронить эту команду. Она ещё покажет себя на следующих крупных турнирах. (c) Фурсенко
Регистрация: 23.07.2007 [жалоба]
№3 Написал: ramil Россия (Сегодня, 11:47) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Вот вам и раннее начало чемпионата....одни "кресты",.....
Регистрация: 17.05.2016 [жалоба]
№2 Написал: Седой Россия (Сегодня, 11:44) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Здоровья. Чуть ли не первый по настоящему хороший сезон в карьере и травма


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№1 Написал: syapa Кострома (Сегодня, 11:44) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Жесть..
Здоровья!
Регистрация: 4.09.2014 [жалоба]
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