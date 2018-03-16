Сборная России поддержала Александра Кокорина

Грустные новости от @zenit_spb

"По результатам обследования травмы, полученной в матче #РБЛейпцигЗенит, у Александра Кокорина выявлен разрыв крестообразных связок колена"

Желаем Александру здоровья и скорейшего возвращения в строй! pic.twitter.com/qQAVX1jvpe