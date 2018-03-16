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Сборная России поддержала Александра Кокорина

Сборная России выразила слова поддержки нападающему "Зенита" Александру Кокорину и пожелала ему скорейшего выздоровления.

"Желаем Александру здоровья и скорейшего возвращения в строй", - написала пресс-служба национальной команды в твиттере.

Напомним, у Кокорина диагностирован разрыв крестообразной связки колена.

Теги: Сборная России Кокорин
Сегодня, 11:44
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