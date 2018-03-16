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Маммана и Кришито поддержали Александра Кокорина

Защитники "Зенита" Эмануэль Маммана и Доменико Кришито поддержали форварда Александра Кокорина, который получил разрыв крестообразных связок колена в матче 1/8 финала Лиги Европы с "РБ Лейпциг" (1:1).

"К сожалению, удача не на нашей стороне. Желаю тебе вернуться на поле как можно скорее. Удачи, дружище, и хорошего восстановления", - написал Кришито в Инстаграме.

"Крепись, мой друг! Мы все с тобой!" - написал Маммана.

Теги: Зенит Кокорин
Сегодня, 12:52
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