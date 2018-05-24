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В Сочи открыт набор в официальный детский лагерь "Барселоны"

Единственная в России официальная футбольная школа "Барселоны" открыла приём заявок в детский футбольный лагерь для игроков возраста от 6 до 14 лет, а также на новый сезон школы—2018/2019 для игроков возраста от 4 до 15 лет.

Занятия в лагере будут проходить с 1 по 30 июля в Сочи. Тренировки организованы под контролем испанских тренеров из школы "Барселоны". Весь процесс подготовки проходит по международной методологии клуба. Программа лагеря включает в себя: двухразовые тренировки, проживание на специализированной спортивной базе, пятиразовое спортивное питание, два полных комплекта официальной формы, футбольные семинары и лекции, финальный турнир, экскурсии, международный сертификат и подарочную именную футболку по итогам прохождения лагеря.

Футбольная школа "Барселоны" существует в России с 2015 года. Сейчас в её структуре занимаются более 200 человек. Процесс обучения строго контролируется основной академией "Барселоны" — Ла Масия.

Чемпионат
Теги: Барселона
Вчера, 23:24
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№1 Написал: dianaborrisova (Сегодня, 00:01) #
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