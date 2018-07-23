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Лучшая лига мира. Почему стоит смотреть ФНЛ в этом сезоне
ФНЛ по традиции взяла первой старт из всех российских лиг, да что там скромничать – даже европейских. Rusfootball.info предлагает несколько аргументов в пользу того, чтобы вы стали следить за этой лигой прямо сейчас.
Кладезь историй
ФНЛ – это всегда качественные истории. Здесь собираются играть, как сбитые летчики, так и парни, живущие мечтой попасть на более высокий уровень. В ФНЛ можно встретить футболиста, который еще недавно работал на бензозаправке; дембеля из казахской деревни, работавшего пожарником или 15-летнего школьника, сыгравшего без ошибок против одного из лидеров сезона. А рядом стелится в подкаты автор золотого мяча в ворота сборной Голландии – и таких историй здесь вагон. Ни говоря уже о курьезных ситуациях, когда клубы из-за долгов бойкотируют сборы, катаются через полстраны на поезде, а их руководство не продает лидера в РФПЛ, потому что просто не работал факс – и это все только про "Луч". А таких команд там 20. Для любителей хардкора есть ПФЛ. ФНЛ - это более облегченная версия для тех, кто хочет погрузиться в наш футбол. Здесь можно наблюдать в режиме реального времени, как выживают и погибают наши клубы.
Борьба за выживание до июля
Опытные поклонники ФНЛ наверняка согласятся с тем, что основной сок лиги – это борьба за выживание. Мало найдется турниров, где вылетают сразу пять клубов. От этого существует невероятная плотность, когда чуть ли не половина команд претендуют на вылет. А по весне каждый тур проходит со сверхинтригой. Команды из подвала обычно неожиданно начинают идти по чемпионскому графику. Основной лейтмотив – это неопределенность с вылетевшими коллективами. Дело в том, что клубы ПФЛ выигрывают свои дивизионы, но по финансовым причинам не тянут первый дивизион, поэтому отказываются от возможности там играть. От этого происходят курьезные ситуации: все пять команд мертвой зоны в прошлом сезоне сохранили прописку в элите из-за ликвидации клубов и отказа победителей ПФЛ. Такое возможно только в России.
Новые трансляции
Новый сезон – это новая надежда на качественный показ матчей. Было пройдено много этапов: от трансляций большинства игр на каналах ВГТРК до картинки чуть ли не с мобильного телефона на некоторых стадионах. С лета за освещение матчей взялась компания Instat. Это серьезный шаг вперед. Теперь на стадионах будут приглашаться профессиональные комментаторы, а на играх будет работать от четырех камер. Также будут публиковаться видеонарезки встреч и предоставляться огромный набор статистических данных. Все это будет доступно на официальном сайте лиги. Да, потеряется атмосфера со всеми этими чудесными жуками на камерах и разрядкой аккумулятора посреди матча. Зато теперь будет доступна качественная картинка с повторами, что большая редкость.
Современные арены
После Мундиаля в наследство достались великолепные арены в ряде городов России: Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Калининград. Это должно всерьез повлиять на зрительский интерес к футболу в этих городах. По крайней мере, на начальном этапе точно. Но также будет забавно последить за контрастом. Сначала команды играют на старых полупустых советских стадионах и манежах, а потом бороздят газоны арен, где еще недавно бегали Харри Кейн, Поль Погба и Панама с Тунисом.
Много молодежи
Несколько лет назад ведущие клубы РПЛ взялись за обкатку своей молодежи в низших лигах. Подобное было только в 90-ые и начале нулевых, но потом от подобной практики отказались. Снижение соперничества в молодежном первенстве вынудило руководителей сделать ставку на профессиональные лиги. «Спартак-2» уверенно выиграл свою зону, «Зенит-2» был приглашен лигой. Так в этом году прибыл и «Краснодар-2», в первом матче не ударивший в грязь лицом, как минимум. Кроме дублей есть еще и «Чертаново». Эта школа на протяжении уже нескольких лет является поставщиком футбольных кадров. Теперь ребята забрались в ФНЛ. Кроме этих проектов есть и клубы, которые делают ставку на своих воспитанников – это «Тюмень», «Сибирь» и некоторые другие. Поэтому если хотите увидеть таланты до того, как это станет мейнстримом, то вам в ФНЛ.
Легенды РПЛ
Нельзя, конечно, забывать и о легендах высшего российского дивизиона. Свой шанс вернуться на прежний уровень получил Владимир Дядюн - и даже уже забил. Алан Касаев в кой-то веки провел полный матч, неподалеку находится Дмитрий Торбинский, который бы не затерялся во второй восьмерке Премьер-лиги. Есть и очень много футболистов, подававших когда-то надежды, но так их не оправдали, вроде Малояна, Рыжкова, Свежова.
И, конечно, яркие перфомансы
Некоторые клубы ФНЛ всеми силами пытаются привлечь людей на трибуны, поэтому иногда приходят к нестандартным методам работы. Что только украшает лигу. Welcome to FNL!
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Кладезь историй
ФНЛ – это всегда качественные истории. Здесь собираются играть, как сбитые летчики, так и парни, живущие мечтой попасть на более высокий уровень. В ФНЛ можно встретить футболиста, который еще недавно работал на бензозаправке; дембеля из казахской деревни, работавшего пожарником или 15-летнего школьника, сыгравшего без ошибок против одного из лидеров сезона. А рядом стелится в подкаты автор золотого мяча в ворота сборной Голландии – и таких историй здесь вагон. Ни говоря уже о курьезных ситуациях, когда клубы из-за долгов бойкотируют сборы, катаются через полстраны на поезде, а их руководство не продает лидера в РФПЛ, потому что просто не работал факс – и это все только про "Луч". А таких команд там 20. Для любителей хардкора есть ПФЛ. ФНЛ - это более облегченная версия для тех, кто хочет погрузиться в наш футбол. Здесь можно наблюдать в режиме реального времени, как выживают и погибают наши клубы.
Борьба за выживание до июля
Опытные поклонники ФНЛ наверняка согласятся с тем, что основной сок лиги – это борьба за выживание. Мало найдется турниров, где вылетают сразу пять клубов. От этого существует невероятная плотность, когда чуть ли не половина команд претендуют на вылет. А по весне каждый тур проходит со сверхинтригой. Команды из подвала обычно неожиданно начинают идти по чемпионскому графику. Основной лейтмотив – это неопределенность с вылетевшими коллективами. Дело в том, что клубы ПФЛ выигрывают свои дивизионы, но по финансовым причинам не тянут первый дивизион, поэтому отказываются от возможности там играть. От этого происходят курьезные ситуации: все пять команд мертвой зоны в прошлом сезоне сохранили прописку в элите из-за ликвидации клубов и отказа победителей ПФЛ. Такое возможно только в России.
Новые трансляции
Новый сезон – это новая надежда на качественный показ матчей. Было пройдено много этапов: от трансляций большинства игр на каналах ВГТРК до картинки чуть ли не с мобильного телефона на некоторых стадионах. С лета за освещение матчей взялась компания Instat. Это серьезный шаг вперед. Теперь на стадионах будут приглашаться профессиональные комментаторы, а на играх будет работать от четырех камер. Также будут публиковаться видеонарезки встреч и предоставляться огромный набор статистических данных. Все это будет доступно на официальном сайте лиги. Да, потеряется атмосфера со всеми этими чудесными жуками на камерах и разрядкой аккумулятора посреди матча. Зато теперь будет доступна качественная картинка с повторами, что большая редкость.
Современные арены
После Мундиаля в наследство достались великолепные арены в ряде городов России: Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Калининград. Это должно всерьез повлиять на зрительский интерес к футболу в этих городах. По крайней мере, на начальном этапе точно. Но также будет забавно последить за контрастом. Сначала команды играют на старых полупустых советских стадионах и манежах, а потом бороздят газоны арен, где еще недавно бегали Харри Кейн, Поль Погба и Панама с Тунисом.
Много молодежи
Несколько лет назад ведущие клубы РПЛ взялись за обкатку своей молодежи в низших лигах. Подобное было только в 90-ые и начале нулевых, но потом от подобной практики отказались. Снижение соперничества в молодежном первенстве вынудило руководителей сделать ставку на профессиональные лиги. «Спартак-2» уверенно выиграл свою зону, «Зенит-2» был приглашен лигой. Так в этом году прибыл и «Краснодар-2», в первом матче не ударивший в грязь лицом, как минимум. Кроме дублей есть еще и «Чертаново». Эта школа на протяжении уже нескольких лет является поставщиком футбольных кадров. Теперь ребята забрались в ФНЛ. Кроме этих проектов есть и клубы, которые делают ставку на своих воспитанников – это «Тюмень», «Сибирь» и некоторые другие. Поэтому если хотите увидеть таланты до того, как это станет мейнстримом, то вам в ФНЛ.
Легенды РПЛ
Нельзя, конечно, забывать и о легендах высшего российского дивизиона. Свой шанс вернуться на прежний уровень получил Владимир Дядюн - и даже уже забил. Алан Касаев в кой-то веки провел полный матч, неподалеку находится Дмитрий Торбинский, который бы не затерялся во второй восьмерке Премьер-лиги. Есть и очень много футболистов, подававших когда-то надежды, но так их не оправдали, вроде Малояна, Рыжкова, Свежова.
И, конечно, яркие перфомансы
Некоторые клубы ФНЛ всеми силами пытаются привлечь людей на трибуны, поэтому иногда приходят к нестандартным методам работы. Что только украшает лигу. Welcome to FNL!
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
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