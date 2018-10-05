Вандерсон: некоторые считали, что "Краснодар" не сможет победить

Нападающий "Краснодара" Вандерсон пообщался с журналистами после победного матча с "Севильей".– Да, после матча очень громко звучала. Мы все были рады этой победе. Некоторые считали, что мы не сможем победить, но мы вышли на поле уверенные в себе и в том, что заслужим эту победу.– Однозначно, мы это заслужили. Я думаю, вы видели все на поле.– Я думаю, мы сыграли достаточно хорошо в обоих таймах. Я понимаю, что во втором тайме у нас было больше решительности, больше желания.– Это первый раз, когда я такое видел на поле.– Да, у нас небольшой перерыв между играми, но нужно быть готовыми на все сто процентов.www.rusfootball.info