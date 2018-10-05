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Вандерсон: некоторые считали, что "Краснодар" не сможет победить

Нападающий "Краснодара" Вандерсон пообщался с журналистами после победного матча с "Севильей".

– Наверняка, музыка в раздевалке сегодня была на полной громкости.
– Да, после матча очень громко звучала. Мы все были рады этой победе. Некоторые считали, что мы не сможем победить, но мы вышли на поле уверенные в себе и в том, что заслужим эту победу.

– Это было везение или заслуженная победа?
– Однозначно, мы это заслужили. Я думаю, вы видели все на поле.

– Какой тайм удался больше "Краснодару" и почему?
– Я думаю, мы сыграли достаточно хорошо в обоих таймах. Я понимаю, что во втором тайме у нас было больше решительности, больше желания.

– Видели когда-нибудь гол, похожий на сегодняшний от Окриашвили?
– Это первый раз, когда я такое видел на поле.

– На "Зенит" силы остались?
– Да, у нас небольшой перерыв между играми, но нужно быть готовыми на все сто процентов.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Краснодар Севилья Вандерсон
Сегодня, 01:27
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