По красоте. Разбор матча "Краснодар" - "Севилья"

До игры

К составу "Краснодара" вопросов нет

Раздевалка "Краснодара" после победы над "Севильей

Игра без ударов в створ до гола Севильи - это аномалия

Старый знакомый Промес

И Классон туда же

Сергей Галицкий за секунду до и после гола Окриашвили

Мусаев угадал с заменами

Что мы имеем?

Благодаря своевременным заменам Мурада Мусаева быки перевернули ход матча, забив два фантастических гола, и одержали волевую победу над командой Пабло Мачина, возглавив группу J после второго тура.разбирает действия этого концерта в Краснодаре, который незаслуженно обделили вниманием.Зрители, забившие великолепный стадион в Краснодаре, ждали зрелище. В гости к их команде прилетел коллектив, камня на камне не оставивший от обороны мадридского "Реала" на прошлой неделе. 3-0 в пользу "Севильи" в матче против действующего трёхкратного подряд победителя лиги чемпионов говорят о многом. Команда любит и умеет играть в атаку, собственно, как и "Краснодар".Быки набрали полный ход в сентябре, и кажется, продажа Смолова случилась в самый правильный для этого момент. Осенью клуб Сергея Галицкого не то, что не проигрывает, даже вничью ни разу не сыграл - победная серия длится вот уже семь матчей кряду. Неудивительно, что команда забралась на второе место в чемпионате, отставая от лидирующего "Зенита" всего на три очка, и сыграет с ними очный матч на Крестовском уже в это воскресенье. Перед игрой с испанцами футболисты, конечно, о выезде в Санкт-Петербург не думали, надо было настроиться на матч за лидерство в своей группе против тяжёлого соперника.Хозяева традиционно сыграли 4-3-3, отрядив в центр нападения номинального полузащитника Кристиана Куэву. Ари, набравший неплохую форму, по словам Мусаева, заработал мышечный спазм после матча с "Динамо", и тренеры решили не рисковать. Сулейманов и Окриашвили пока не могут играть 90 минут, но они своё веское слово в этой игре ещё скажут. В остальном, состав быков был предсказуем. Вандерсон уже некоторое время играет на правом фланге атаки, передвинув Мамаева в центр поля и задвинув в запас Маурисио Перейру - с этими перестановками многие и связывают успехи команды в сентябре. С ними, а также с хорошей формой игроков центра поля - автора первого забитого мяча ЧМ-2018 Газинского и Каборе, который просто выжигает опорную зону, когда россиянин подключается к атакам, а делает он это нередко. Наконец, в воротах блистает Крицюк, которого Черчесов почему-то продолжает игнорировать даже вкупе с тем, что Акинфеев завершил карьеру в сборной.Сложив все компоненты, изложенные выше, можно было предположить увидеть голевое пиршество со стороны обеих команд с начала встречи. Однако предположения разбились о медиаэкран стадиона в Краснодаре. Нет, команды не заперлись на своих половинах поля, хотя соотношение ударов в створ 0-0 к концу первой 45-минутки свидетельствовало об обратном. Но у чужих ворот прицел настраивали долго.Перекладина ворот Томаша Вацлика приняла на себя два удара хозяев поля: кивок Мамаева, который затылком переправил мяч после углового, и техничный удар "щекой" от Каборе после скидки Классона. "Севилья" не могла ответить на это вплоть до 43-ей минуты матча, когда ей повезло. Необязательный угловой привёл к тому, что Банега отдал пас низом на линию штрафной площади, где одинокий Нолито пробил по воротам Крицюка. Рикошет от Каборе - вратарь отыгран в этом эпизоде. Снаряд издевательски пересекает линию ворот, и 0-1 к перерыву.Новичок "Севильи" всё никак не может адаптироваться в новом клубе, хотя провёл в нём уже больше месяца. Очередной шанс исправить эту печальную ситуацию представился в Краснодаре, где голландец уже забивал за "Спартак", но он снова его не использовал. За 75 минут игрового времени Квинси не показал ничего, кроме попыток финтов у пределов штрафной "Краснодара", но дальше его не пускали. Организовать хорошую связку с одним из лучших сегодня в составе "Севильи" Араной на левом фланге не получилось. И лишь увидев, что его сейчас заменят, попытался соорудить гол, вырвавшись из рук цепких защитников "Краснодара" - Крицюк выручил хозяев после удара в упор! Расставание Промеса со "Спартаком" пока не приносит счастья ни тому, ни другому.Швед обычно славится хорошей реализацией, но начало второго тайма у него явно не сложилось. В течение двух минут он мог дважды сравнивать счёт, но действовал неудачно в завершающей стадии атаки. Сначала он не воспользовался выверенным навесом от Мамаева с правого фланга, зарядив с лёту в перекладину (да сколько можно-то!), а затем убежал в контратаку на свидание с Вацликом, приняв мяч от Куэвы. Польский голкипер сыграл уверенно, до предела сократив угол обстрела, выйдя из ворот, а перебросить его у шведа в цейтноте не получилось - мяч разминулся с воротами.Выходы Перейры и Окриашвили изменили ход неудачно складывающейся игры. Уругваец, присевший плотно на скамейку в "Краснодаре", использовал свой шанс, освежив игру в центре поля. Уже в первой атаке Маурисио сумел сравнять счёт после великолепной комбинации, разрезавшей центр обороны гостей, у которых наверняка закружилась голова после такой перепасовки в касание с Мамаевым. Ну и, как вишенка, прицельный удар в дальний угол из-под ноги защитника - 1-1!Грузин появился на поле уже при ничейном счёте. Мусаев не стал довольствоваться ничейным результатом и выпустил ещё и Магомеда-Шапи Сулейманова, настырного форварда-воспитанника быков, уже отличавшегося голами со скамейки в этом сезоне. Буквально через три минуты после выхода Окриашвили результат был окончательно перевёрнут в пользу хозяев поля. Рамирес зарядил свою пушку с дальней дистанции, Вацлик еле справился с ударом, но мяч отскочил к Классону, который, в свою очередь, направил его ближе к центру вратарской. Окриашвили был тут как тут, и, прекрасно сложившись, направил мяч в падении через себя в дальний угол ворот "Севильи". Второй раз в карьере - красаучик! Хлопал весь стадион во главе с Сергеем Галицким, футболисты же и болельщики испанского клуба были в шоке, и не нашли в себе сил отыграться в добавленное главным арбитром встречи Мартином Стрембергсоном время.Заслуженная победа быков, на счету которых все три гола в этом матче. Пришлось, правда, попотеть и потерпеть до концовки встречи, но, согласитесь, голы Перейры и Окриашвили того стоили! "Краснодар" возглавил свою группу в лиге Европы с шестью очками после двух проведённых матчей, "Севилью" же догнал бельгийский "Стандард", обыграв у себя дома турецкий Беледиеспор 2-1. Однако понятно, что выйти в плэй офф должны именно те команды, что устроили праздник сегодня в Краснодаре. И у нашей команды есть отличные шансы после сегодняшней игры занять в группе J первое место, облегчив себе жеребьёвку первого раунда игр на вылет.