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Юрий Газинский: мы играем в сложный, атакующий футбол (видео)

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский с хорошим настроением поделился впечатлениями от матча своей команды против "Акхисара" в рамках групповой стадии Лиги Европы.



– Почему вы единственный, кто сегодня играл в футболке с коротким рукавом, и какого это было?
– Я просто с Дальнего Востока, закаленный парень – поэтому. На самом деле, комфортно было и в короткой... Нормально все!

– Тяжело было играть в таких погодных условиях и против этой команды?
– Мы в целом были в равных условиях. Первые минут 20-30 у нас не складываются, мы пропускаем мяч. Но находим все силы, отыгрываемся и идем вперед. В итоге добиваемся победы.

– Твой гол, который ты забил сегодня... Что там происходило? Как часто ты забиваешь головой?
– Я вообще редко забиваю. Если забиваю, то головой. Получилась хорошая комбинация: Петров прошел по флангу, прострелил, а я оказался в нужном месте и в нужное время.

– Следишь за параллельным матчем? Важен ли тот результат для "Краснодара"?
– Вот только что смотрели, как играют. Опять же, все зависит только от нас, но следим за результатами. В итоге все будет зависеть только от нас. Впереди еще один матч в Лиге Европы, будем готовиться к нему.

– То, что команда пропускает постоянно первыми, есть ли тут система?
– Нет тут системы. Проще говорить о том, что можно встать в оборону и весь матч стоять. Мы играем в сложный футбол, в том плане, что мы играем в атакующий футбол и в него сложнее всего играть. Поэтому отсюда и появляются зоны, мы пропускаем. Не вижу проблем, что пропускаем первыми – плохо, что вообще пропускаем. Надо минимизировать это. Находим все силы, чтобы отыграться и выходить вперед.

– Есть силы сыграть еще 4 матча в декабре?
– Да как "силы"? Как и сказал, мы все в одних условиях. Есть календарь и мы не можем ничего перенести. Поэтому будем готовиться к конкретному матчу – с "Уралом".

– Холодно было?
– Ну, свежо.

– Показалось, что поле было не лучшего качества. Не помешало ли это игре?
– Я бы не сказал, что поле плохого качества. Нормальное. Наверное, за счет того, что вчера был дождь, его немного размыло. В целом – нормально. Достойное, хорошее поле.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Краснодар Газинский Акхисар Rвидео
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