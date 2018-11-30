Юрий Газинский: мы играем в сложный, атакующий футбол (видео)

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский с хорошим настроением поделился впечатлениями от матча своей команды против "Акхисара" в рамках групповой стадии Лиги Европы.– Я просто с Дальнего Востока, закаленный парень – поэтому. На самом деле, комфортно было и в короткой... Нормально все!– Мы в целом были в равных условиях. Первые минут 20-30 у нас не складываются, мы пропускаем мяч. Но находим все силы, отыгрываемся и идем вперед. В итоге добиваемся победы.– Я вообще редко забиваю. Если забиваю, то головой. Получилась хорошая комбинация: Петров прошел по флангу, прострелил, а я оказался в нужном месте и в нужное время.– Вот только что смотрели, как играют. Опять же, все зависит только от нас, но следим за результатами. В итоге все будет зависеть только от нас. Впереди еще один матч в Лиге Европы, будем готовиться к нему.– Нет тут системы. Проще говорить о том, что можно встать в оборону и весь матч стоять. Мы играем в сложный футбол, в том плане, что мы играем в атакующий футбол и в него сложнее всего играть. Поэтому отсюда и появляются зоны, мы пропускаем. Не вижу проблем, что пропускаем первыми – плохо, что вообще пропускаем. Надо минимизировать это. Находим все силы, чтобы отыграться и выходить вперед.– Да как "силы"? Как и сказал, мы все в одних условиях. Есть календарь и мы не можем ничего перенести. Поэтому будем готовиться к конкретному матчу – с "Уралом".– Ну, свежо.– Я бы не сказал, что поле плохого качества. Нормальное. Наверное, за счет того, что вчера был дождь, его немного размыло. В целом – нормально. Достойное, хорошее поле.www.rusfootball.info