"Коринтианс" вышел вперед на 55-й минуте благодаря голу Педриньо, хозяева сравняли счет на 83-й минуте — отличился Пабло Диего. Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав, выступающий за "Коринтианс", отыграл всю встречу, но результативными действиями не отметился.
В первой встрече была зафиксирована нулевая ничья, поэтому в полуфинал вышел клуб из Сан-Паулу.
Спорт24
Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав со своим "Коринтиансом" вышел в 1/2 финала Южноамериканского кубка
Бразильский "Коринтианс" стал последним полуфиналистом Южноамериканского кубка (второго по значимости клубного турнира Южной Америки). В ответном полуфинальном матче тимао на выезде сыграли вничью с земляками из "Флуминенсе" — 1:1.
Фото: официальный сайт "Коринтианса"
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