Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав со своим "Коринтиансом" вышел в 1/2 финала Южноамериканского кубка

Бразильский "Коринтианс" стал последним полуфиналистом Южноамериканского кубка (второго по значимости клубного турнира Южной Америки). В ответном полуфинальном матче тимао на выезде сыграли вничью с земляками из "Флуминенсе" — 1:1.

Фото: официальный сайт "Коринтианса"