Автозаводцы квалифицировались в высший дивизион по итогам сезона 2024/2025, но были отправлены обратно в Первую лигу из-за обвинений руководителей клуба в подкупе футбольных арбитров.
"Главное разочарование в 2025 году — отсутствие "Торпедо" в РПЛ. Я очень хотел увидеть их в высшей лиге в новом сезоне, потому что для меня это родной клуб. Очень задевают их нынешние проблемы, все понимают, что у команды сейчас есть сложности.
Как я понимаю, ситуация понемногу решается. Надеюсь, в самое ближайшее время мы обязательно увидим их в РПЛ", — передает слова Мамаева Sport24.
По итогам 21 тура "Торпедо" с 21 очком занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги.
Мамаев: надеюсь, мы увидим "Торпедо" в РПЛ в ближайшее время
Воспитанник "Торпедо" Павел Мамаев высказался о проблемах московского клуба, а также выразил надежду на то, что команда выйдет в Премьер-Лигу.
Фото: ФК "Торпедо" Москва