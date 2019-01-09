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"Атлетико" сыграл вничью с "Жироной"

"Атлетико" разошелся миром в выездном поединке 1/8 финала Кубка Испании с "Жироной" (1:1).

Кубок Испании

1/8 финала

"Жирона" – "Атлетико" М 1:1

Голы: Гризманн, 9, Лосано, 34

"Жирона": Ираисос, Рамальо, Муньеса, Алькала, Эспиноса, Фернандес, Луис, Гарсия, Хо (Португес, 67), Лосано (Гарсия, 59), Думбия (Гранель, 80)

"Атлетико" М: Адан, Арьяс, Монтеро (Корреа, 46), Годин, Хименес, Эрнандес, Коке, Сауль, Лемар, Калинич (Витоло, 72), Гризманн (Парти, 59)

Предупреждения: Монтеро, 27, Годин, 67
Теги: Атлетико Жирона
Вчера, 23:55
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