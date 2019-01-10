"Барселоне" предложили арендовать Морату

Испанский форвард "Челси" Альваро Мората скорее всего покинет команду в зимнее трансферное окно.Главными претендентами на нападающего являются мадридский "Атлетико" и "Севилья". Каталонской "Барселоне" также предложили арендовать игрока, но руководство "блауграны" не очень заинтересовано в подписании арендного соглашения.