Серхио Рамос: ситуация с Иско очень сложная

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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20:02
Джеримая Сен Жюст: переход в "Зенит" или "Наполи"? Это все разговоры, но нельзя ничего исключать (1)
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Джеримая Сен Жюст: переход в "Зенит" или "Наполи"? Это все разговоры, но нельзя ничего исключать
Джеримая Сен Жюст: переход в "Зенит" или "Наполи"? Это все разговоры, но нельзя ничего исключать
17:37
Евгений Ловчев: чистка в "Спартаке" была нужна, потому что в команде стало попахивать болотцем (8)
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17:28
У "Манчестер Юнайтед" поменялся не только тренер, но и название. Виноваты "Матч ТВ" и ВГИК (3)
У "Манчестер Юнайтед" поменялся не только тренер, но и название. Виноваты "Матч ТВ" и ВГИК (3)
17:02
Кристиан Херц: не знаю, интересен ли я "Спартаку", но я рад, что мое имя связывают с таким великим клубом (24)
Кристиан Херц: не знаю, интересен ли я "Спартаку", но я рад, что мое имя связывают с таким великим клубом (24)
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14:21
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Три пенальти в ворота «ПСЖ», победный гол третьего вратаря. Никто не смотрел кубок французской лиги, а зря – это невероятно (1)
Три пенальти в ворота «ПСЖ», победный гол третьего вратаря. Никто не смотрел кубок французской лиги, а зря – это невероятно (1)
12:48
Александр Зинченко - о своем первом голе за "Сити": это была подача? Чуть больше уважения, пожалуйста (5)
Александр Зинченко - о своем первом голе за "Сити": это была подача? Чуть больше уважения, пожалуйста (5)
12:23
"Чертаново" достиг договорённости о переходе своего лучшего бомбардира Зиньковского в "Крылья"
"Чертаново" достиг договорённости о переходе своего лучшего бомбардира Зиньковского в "Крылья"
Серхио Рамос: ситуация с Иско очень сложная
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамоса признал сложность положения Иско с приходом на тренерский пост Сантьяго Солари. Полузащитник перестал попадать в основной состав мадридцев.
"Это очень сложная ситуация. В "Реале" все хотят выходить на поле. Этот момент еще сильнее осложняет работу тренера. Постоянно в новостях сообщается о будущих наших новичках? Кто уйдет, кто потеряет место в составе, кто должен стоять в воротах и т. д. Журналистам постоянно надо что-то писать, а мы всячески им в этом помогаем", — приводит слова Рамоса AS.
Sport24
"Это очень сложная ситуация. В "Реале" все хотят выходить на поле. Этот момент еще сильнее осложняет работу тренера. Постоянно в новостях сообщается о будущих наших новичках? Кто уйдет, кто потеряет место в составе, кто должен стоять в воротах и т. д. Журналистам постоянно надо что-то писать, а мы всячески им в этом помогаем", — приводит слова Рамоса AS.
Sport24
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