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Серхио Рамос: ситуация с Иско очень сложная

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамоса признал сложность положения Иско с приходом на тренерский пост Сантьяго Солари. Полузащитник перестал попадать в основной состав мадридцев.

"Это очень сложная ситуация. В "Реале" все хотят выходить на поле. Этот момент еще сильнее осложняет работу тренера. Постоянно в новостях сообщается о будущих наших новичках? Кто уйдет, кто потеряет место в составе, кто должен стоять в воротах и т. д. Журналистам постоянно надо что-то писать, а мы всячески им в этом помогаем", — приводит слова Рамоса AS.

Sport24
Теги: Рамос Иско Ла Лига
Сегодня, 23:39
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