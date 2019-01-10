Серхио Рамос: ситуация с Иско очень сложная

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамоса признал сложность положения Иско с приходом на тренерский пост Сантьяго Солари. Полузащитник перестал попадать в основной состав мадридцев."Это очень сложная ситуация. В "Реале" все хотят выходить на поле. Этот момент еще сильнее осложняет работу тренера. Постоянно в новостях сообщается о будущих наших новичках? Кто уйдет, кто потеряет место в составе, кто должен стоять в воротах и т. д. Журналистам постоянно надо что-то писать, а мы всячески им в этом помогаем", — приводит слова Рамоса AS.