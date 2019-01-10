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"Севилья" с Промесом победила "Атлетик"

"Севилья" обыграла "Атлетик" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании со счетом 3:1.

Кубок Испании

1/8 финала

"Атлетик" Б – "Севилья" 1:3

Голы: Нолито, 6, Сан-Хосе, 49, Силва, 53, Бен-Йеддер, 77

"Атлетик" Б: Симон, Баленсиага, Лопес, Нуньес, Капа, Кордоба (Уильямс, 66), Сан-Хосе, Сусаета (Маркос, 78), Итурраспе, Гурусета, Адурис (Муньяин, 42)

"Севилья": Сориано, Каррису, Меркадо, Кьер, Арана, Меса (Банега, 54), Васкес (Сарабия, 74), Амаду, Промес, Нолито, Силва (Бен-Йеддер,68)

Предупреждения: Сан-Хосе, 36, Меса, 37, Васкес, 61
Теги: Севилья Атлетик
Вчера, 23:52
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