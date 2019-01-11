Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Ювентус" хочет приобрести Иско

"Ювентус" заинтересован в приобретении полузащитника "Реала" Иско, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Сделка может совершиться зимой, но наиболее вероятным вариант видится в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Иско сыграл в 20 матчах за "сливочных", забил четыре гола и отдал две голевые передачи.
Теги: Ювентус Реал Иско Ла Лига
Сегодня, 09:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.