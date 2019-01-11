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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Барселона" проиграла "Леванте" в кубке, но все обсуждают не результат
Лидирующая в Примере "Барселона" в первом матче 1/8 кубка оказалась слабее скромного середняка "Леванте", причём счёт 1:2, если судить по игре, получился для фаворита удачным. Только на фоне уморительной симуляции Бускетса и Силлессена всё это кажется куда менее интересным.
Эрнесто Вальверде на первую игру против "Леванте" выставил далеко не первый состав. Лионель Месси даже не оказался в заявке. Из футболистов основы на поле с первых минут вышли только Бускетс, Видаль и Дембеле. В старте появился и Джейсон Мурильо, которого "Барселона" взяла в аренду до конца сезона с правом выкупа за 25 миллионов евро.
Несмотря на то, что второй гол был забит во многом из-за него, колумбиец после матча сообщил, что своим дебютом доволен.
Лёгкой прогулки, которую, видимо, ожидала "Барселона" не получилось. К 20-й минуте "сине-гранатовые" горели 0:2. Причем - абсолютно заслуженно. Даже больше того, "Барса" вполне могла пропускать больше, но лидеру чемпионата повезло.
Первую голевую сделал наш знакомый по "Рубину" Рубен Рочина. Да, тот самый парень, который занимался в Казани чем угодно, только не тренировался и играл. В Примере дела у него явно лучше: два забитых мяча и шесть голевых в 13 играх красочно это иллюстрируют.
Видимо, ночные клубы Валенсии не такие привлекательные, как в Казани.
"Барселона" смогла отыграть только один, да и то на последних минутах (с пенальти). Но результат обсуждался мало. Сенсации ещё не произошло: 17 января команд ждёт ответная игра на "Камп Ноу". Есть подозрение, что Вальверде на второй матч выставит сильных и тогда у "Леванте" не останется шансов.
Куда больше внимания привлекло столкновение в конце первого тайма. Силлессен и Бускетс столкнулись с футболистом "Леванте" Чемой Родригесом. Убирайте слабонервных от экранов.
Медицинское вмешательство не потребовалось. Судья разобрался в эпизоде, не стал никого наказывать (хотя кое-кого явно стоило!) и продолжил игру.
Что совсем смешно - Силлессен ещё и предъявлял претензии арбитру.
"Барселона", видимо, ещё не скоро отвяжется от звания самой симулирующей команды в мире. Остаётся надеяться, что с VAR подобных перфомансов будет меньше.
Но для этого за них надо строго наказывать.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Эрнесто Вальверде на первую игру против "Леванте" выставил далеко не первый состав. Лионель Месси даже не оказался в заявке. Из футболистов основы на поле с первых минут вышли только Бускетс, Видаль и Дембеле. В старте появился и Джейсон Мурильо, которого "Барселона" взяла в аренду до конца сезона с правом выкупа за 25 миллионов евро.
Несмотря на то, что второй гол был забит во многом из-за него, колумбиец после матча сообщил, что своим дебютом доволен.
Лёгкой прогулки, которую, видимо, ожидала "Барселона" не получилось. К 20-й минуте "сине-гранатовые" горели 0:2. Причем - абсолютно заслуженно. Даже больше того, "Барса" вполне могла пропускать больше, но лидеру чемпионата повезло.
Первую голевую сделал наш знакомый по "Рубину" Рубен Рочина. Да, тот самый парень, который занимался в Казани чем угодно, только не тренировался и играл. В Примере дела у него явно лучше: два забитых мяча и шесть голевых в 13 играх красочно это иллюстрируют.
Видимо, ночные клубы Валенсии не такие привлекательные, как в Казани.
"Барселона" смогла отыграть только один, да и то на последних минутах (с пенальти). Но результат обсуждался мало. Сенсации ещё не произошло: 17 января команд ждёт ответная игра на "Камп Ноу". Есть подозрение, что Вальверде на второй матч выставит сильных и тогда у "Леванте" не останется шансов.
Куда больше внимания привлекло столкновение в конце первого тайма. Силлессен и Бускетс столкнулись с футболистом "Леванте" Чемой Родригесом. Убирайте слабонервных от экранов.
Медицинское вмешательство не потребовалось. Судья разобрался в эпизоде, не стал никого наказывать (хотя кое-кого явно стоило!) и продолжил игру.
Что совсем смешно - Силлессен ещё и предъявлял претензии арбитру.
"Барселона", видимо, ещё не скоро отвяжется от звания самой симулирующей команды в мире. Остаётся надеяться, что с VAR подобных перфомансов будет меньше.
Но для этого за них надо строго наказывать.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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