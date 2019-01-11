"Барселона" проиграла "Леванте" в кубке, но все обсуждают не результат

Лидирующая в Примере "Барселона" в первом матче 1/8 кубка оказалась слабее скромного середняка "Леванте", причём счёт 1:2, если судить по игре, получился для фаворита удачным. Только на фоне уморительной симуляции Бускетса и Силлессена всё это кажется куда менее интересным.Эрнесто Вальверде на первую игру против "Леванте" выставил далеко не первый состав. Лионель Месси даже не оказался в заявке. Из футболистов основы на поле с первых минут вышли только Бускетс, Видаль и Дембеле. В старте появился и Джейсон Мурильо, которого "Барселона" взяла в аренду до конца сезона с правом выкупа за 25 миллионов евро.Несмотря на то, что второй гол был забит во многом из-за него, колумбиец после матча сообщил, что своим дебютом доволен.Лёгкой прогулки, которую, видимо, ожидала "Барселона" не получилось. К 20-й минуте "сине-гранатовые" горели 0:2. Причем - абсолютно заслуженно. Даже больше того, "Барса" вполне могла пропускать больше, но лидеру чемпионата повезло.Первую голевую сделал наш знакомый по "Рубину" Рубен Рочина. Да, тот самый парень, который занимался в Казани чем угодно, только не тренировался и играл. В Примере дела у него явно лучше: два забитых мяча и шесть голевых в 13 играх красочно это иллюстрируют.Видимо, ночные клубы Валенсии не такие привлекательные, как в Казани."Барселона" смогла отыграть только один, да и то на последних минутах (с пенальти). Но результат обсуждался мало. Сенсации ещё не произошло: 17 января команд ждёт ответная игра на "Камп Ноу". Есть подозрение, что Вальверде на второй матч выставит сильных и тогда у "Леванте" не останется шансов.Куда больше внимания привлекло столкновение в конце первого тайма. Силлессен и Бускетс столкнулись с футболистом "Леванте" Чемой Родригесом. Убирайте слабонервных от экранов.Медицинское вмешательство не потребовалось. Судья разобрался в эпизоде, не стал никого наказывать (хотя кое-кого явно стоило!) и продолжил игру.Что совсем смешно - Силлессен ещё и предъявлял претензии арбитру."Барселона", видимо, ещё не скоро отвяжется от звания самой симулирующей команды в мире. Остаётся надеяться, что с VAR подобных перфомансов будет меньше.Но для этого за них надо строго наказывать.