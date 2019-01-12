"Реал" планирует обменять Иско на Дибалу

Руководство мадридского "Реала" намерено обменять полузащитника команды Иско на нападающего туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу.По информации Tuttosport, "старая синьора" готова вступать в переговоры по аргентинцу, только если в сделку будет включен испанский плеймейкер "королевского клуба". Руководство "бьянконери" давно наблюдает за футболистом мадридского клуба и хочет видеть его в своей команде. Отмечается, что переезду Иско в Италию также может поспособствовать конфликт с главным тренером "сливочных" Сантьяго Солари.Кроме "Реала" в услугах 25-летнего форварда заинтересованы "Интер", "Бавария", "Манчестер Сити" и "ПСЖ".В нынешнем сезоне аргентинец провел в итальянской Серии А 17 матчей, забив два гола и сделав две результативные передачи. Испанский полузащитник записал на свой счет один гол и два ассиста в 13 матчах чемпионата Испании.