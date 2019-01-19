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"Атлетико" разгромил "Уэску" в чемпионате Испании

"Атлетико" одолел "Уэску" в матче 20-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

20 тур

"Уэска" – "Атлетико" М 0:3

Голы: Эрнандес, 31, Арьяс, 52, Коке, 71

"Уэска": Сантамария, Мирамон, Пулидо, Инсуа, Этчейта, Мусто (Эррера, 70), Феррейро, Ривера (Авила, 53), Гомес, Пуигсеч, Эрнандес (Гальяр, 61)

"Атлетико" М: Облак, Арьяс, Эрнандес (Монтеро, 86), Хименес, Годин, Парти, Коке (Мольехо, 72), Эрнандес, Лемар (Муньос, 90), Гризманн, Корреа

Предупреждения: Этчейта, 24, Хименес, 62, Корреа, 64, Пуигсеч, 68
Теги: Атлетико Уэска Ла Лига
Вчера, 23:24
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#1  brysy  москва (Сегодня, 00:26)
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Болеет за:
«Спартак»
Крутую команду победили, Ура!!!!
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
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