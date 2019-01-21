Усман Дембеле получил растяжение связок лодыжки в матче с "Леганесом"

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле получил травму в матче 20-го тура испанской Ла Лиги с "Леганесом" (3:1).21-летний француз вышел в стартовом составе и открыл счет в матче на 32-й минуте. На 69-й минуте вместо Дембеле на поле появился Малком.Как сообщила пресс-служба сине-гранатовых после матча, Дембеле растянул связки в левой лодыжке. В понедельник футболист пройдет медобследование, по результатам которого станет известна степень серьезности травмы и сроки восстановления.