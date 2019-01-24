Хавбек "Бетиса" Антонио Санабрия вернётся в Серию А

Полузащитник "Бетиса" Антонио Санабрия близок к переходу в "Дженоа".Генуэзцы хотят взять игрока в аренду на полтора года. Ожидается, что переход состоится уже в пятницу.Ранее Санабрия уже выступал в Италии за "Рому" и "Сассуоло".