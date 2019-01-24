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Хавбек "Бетиса" Антонио Санабрия вернётся в Серию А

Полузащитник "Бетиса" Антонио Санабрия близок к переходу в "Дженоа".

Генуэзцы хотят взять игрока в аренду на полтора года. Ожидается, что переход состоится уже в пятницу.

Ранее Санабрия уже выступал в Италии за "Рому" и "Сассуоло".

La Gazzetta dello Sport
Теги: Ла Лига Серия А Дженоа Бетис
Сегодня, 10:50
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