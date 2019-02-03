Барселона (Испания)

Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 21 49
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 21 36
5 Алавес 21 32
6 Хетафе 21 31
...
20 Уэска 21 12
полная таблица
Предстоящие
Барселона03.02.19Валенсия
Атлетик Б10.02.19Барселона
Сыгранные
Жирона0 - 227.01.19Барселона
Барселона3 - 120.01.19Леганес

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Лионель Месси: будем бороться во всех трех турнирах, это наш долг

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал победу над "Севильей" в рамках ответного матча четвертьфинала Кубка Испании.

Ответная игра завершилась разгромной победой каталонской команды со счетом 6:1. Стоит отметить, что первую встречу "Барселона" проиграла со счетом 0:2.

"Было сказано, что мы сливаем Кубок Испании, что не хотим этот трофей. Мое послание было неправильно понято: будем бороться во всех трех турнирах, это наш долг. В "Барселоне" мы боремся за все.

До того, как забить мяч, я не использовал несколько шансов. Но мои одноклубники реализовали другие моменты, и когда настала моя очередь, все уже было решено. Команда сыграла здорово, и мы вышли в следующий раунд", — приводит слова форварда Marca.

"Газета.ру"
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 22:51
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