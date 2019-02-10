Барселона (Испания)

Ла Лига 2018/19

# Команда И О
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2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
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6 Алавес 21 32
...
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Жирона0 - 227.01.19Барселона

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В "Барселоне" поделились подробностями о травме Месси

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился подробностями о состоянии здоровья аргентинского нападающего и капитана команды Лионеля Месси, получившего повреждение во время матча 22-го тура чемпионата Испании с "Валенсией".

3 февраля форвард сине-гранатовых пройдет медицинское обследование.

"Я пока еще не знаю, что с Месси. У него небольшие проблемы с приводящей мышцей бедра. Серьезность повреждения пока непонятна, медицинское обследование проведем завтра", - цитирует Вальверде Barca Times.

Ранее сообщалось, что Месси из-за травмы может пропустить матч Кубка Испании с "Реалом", который состоится на "Камп Ноу" 6 февраля. На 70-й минуте встречи с "Валенсией" аргентинец получил удар по внутренней части правого бедра, после чего он обратился за помощью врачей и смог доиграть матч до конца.

"Газета.ру"
Теги: Ла Лига Барселона Месси
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