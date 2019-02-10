В "Барселоне" поделились подробностями о травме Месси

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился подробностями о состоянии здоровья аргентинского нападающего и капитана команды Лионеля Месси, получившего повреждение во время матча 22-го тура чемпионата Испании с "Валенсией".3 февраля форвард сине-гранатовых пройдет медицинское обследование."Я пока еще не знаю, что с Месси. У него небольшие проблемы с приводящей мышцей бедра. Серьезность повреждения пока непонятна, медицинское обследование проведем завтра", - цитирует Вальверде Barca Times.Ранее сообщалось, что Месси из-за травмы может пропустить матч Кубка Испании с "Реалом", который состоится на "Камп Ноу" 6 февраля. На 70-й минуте встречи с "Валенсией" аргентинец получил удар по внутренней части правого бедра, после чего он обратился за помощью врачей и смог доиграть матч до конца.