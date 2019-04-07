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Сельта
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 31 73
2 Атлетико  31 62
3 Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе 30 47
5 Севилья 30 46
6 Валенсия 31 46
7 Алавес 31 45
8 Атлетик Б 30 43
9 Реал Сосьедад 30 40
10 Леганес 31 40
11 Бетис 30 40
12 Эйбар 31 39
13 Эспаньол 31 38
14 Жирона 31 34
15 Леванте 30 32
16 Вильярреал 30 30
17 Вальядолид 30 30
18 Сельта 30 29
19 Райо Вальекано 31 27
20 Уэска 30 23
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"Алавес" и "Леганес" победителя не выявили

"Алавес" дома сыграл вничью с "Леганесом" в матче 31-го тура чемпионата Испании – 1:1.

Чемпионат Испании.

31-й тур

"Алавес" – "Леганес" – 1:1

Голы: Кальери, 18 – с пенальти (1:0). Сильва, 90+3 (1:1).

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Эли, Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Гарсия, Борха Бастон (Вакасо, 75), Инуи (Твумаси, 79), Кальери, Хони (Ксимо Наварро, 89).

"Леганес": Куэльяр, Ньом, Сиовас, Сильва, Бустинса (Арнаис, 69), Тарин, Рубен Перес, Херард Гумбау, Эрасо (Эль-Жар, 75), Брэйтуэйт, Мерино (Сантос, 75).

Предупреждения: Бустинса, 17. Эрасо, 19. Томас Пина, 32. Херард Гумбау, 44. Гарсия, 48. Агиррегабирия, 48. Сильва, 58. Дуарте, 69. Эли, 76. Твумаси, 87.
Теги: Алавес Леганес
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