Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|30
|47
|5
|Севилья
|30
|46
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Б
|30
|43
|9
|Реал Сосьедад
|30
|40
|10
|Леганес
|31
|40
|11
|Бетис
|30
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|30
|32
|16
|Вильярреал
|30
|30
|17
|Вальядолид
|30
|30
|18
|Сельта
|30
|29
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|30
|23
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"Алавес" и "Леганес" победителя не выявили
"Алавес" дома сыграл вничью с "Леганесом" в матче 31-го тура чемпионата Испании – 1:1.
Чемпионат Испании.
31-й тур
"Алавес" – "Леганес" – 1:1
Голы: Кальери, 18 – с пенальти (1:0). Сильва, 90+3 (1:1).
"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Эли, Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Гарсия, Борха Бастон (Вакасо, 75), Инуи (Твумаси, 79), Кальери, Хони (Ксимо Наварро, 89).
"Леганес": Куэльяр, Ньом, Сиовас, Сильва, Бустинса (Арнаис, 69), Тарин, Рубен Перес, Херард Гумбау, Эрасо (Эль-Жар, 75), Брэйтуэйт, Мерино (Сантос, 75).
Предупреждения: Бустинса, 17. Эрасо, 19. Томас Пина, 32. Херард Гумбау, 44. Гарсия, 48. Агиррегабирия, 48. Сильва, 58. Дуарте, 69. Эли, 76. Твумаси, 87.
Чемпионат Испании.
31-й тур
"Алавес" – "Леганес" – 1:1
Голы: Кальери, 18 – с пенальти (1:0). Сильва, 90+3 (1:1).
"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Эли, Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Гарсия, Борха Бастон (Вакасо, 75), Инуи (Твумаси, 79), Кальери, Хони (Ксимо Наварро, 89).
"Леганес": Куэльяр, Ньом, Сиовас, Сильва, Бустинса (Арнаис, 69), Тарин, Рубен Перес, Херард Гумбау, Эрасо (Эль-Жар, 75), Брэйтуэйт, Мерино (Сантос, 75).
Предупреждения: Бустинса, 17. Эрасо, 19. Томас Пина, 32. Херард Гумбау, 44. Гарсия, 48. Агиррегабирия, 48. Сильва, 58. Дуарте, 69. Эли, 76. Твумаси, 87.
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