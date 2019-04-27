Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Эспаньол
Бетис
Леганес
Реал Сосьедад
Эйбар
Вильярреал
Сельта
Леванте
Вальядолид
Жирона
Уэска
Райо Вальекано
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 34 80
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 34 65
4 Севилья 34 55
5 Хетафе 34 55
6 Валенсия 34 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Эспаньол 34 43
10 Бетис 34 43
11 Леганес 35 42
12 Реал Сосьедад 34 41
13 Эйбар 34 40
14 Вильярреал 34 39
15 Сельта 35 37
16 Леванте 34 37
17 Вальядолид 35 35
18 Жирона 34 34
19 Уэска 34 29
20 Райо Вальекано 34 28
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"Атлетико" благодаря автоголу обыграл "Вальядолид"

"Атлетико" обыграл "Вальядолид" (1:0) в матче 35-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

35-й тур

"Атлетико" - "Вальядолид" - 1:0

Гол: Фернандес, 66 - в свои ворота.

"Атлетико": Облак, Годин, Филипе Луис (Корреа, 56), Савич, Ариас, Коке, Сауль, Партей (Эрнандес, 46), Гризманн, Мората (Витоло, 70), Лемар.

"Вальядолид": Масип, Начо Мартинес, Калеро, Мойяно (Антоньито, 70), Фернандес, Мичел, Рубен Алькарас, Оскар Плано (де ла Фуэнте, 80), Энес Унал, Гвардьола, Рубио (Вилья, 63).

Предупреждения: Мойяно, 1. Годин, 5. Рубен Алькарас, 35. Партей, 38. Корреа, 90+2. Коке, 90+4.
Теги: Атлетико Вальядолид ла л
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