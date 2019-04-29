Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Реал Сосьедад
Эйбар
Эспаньол
Бетис
Леганес
Вильярреал
Сельта
Леванте
Жирона
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 35 83
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 35 65
4 Севилья 35 55
5 Хетафе 35 55
6 Валенсия 35 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад 35 44
10 Эйбар 35 43
11 Эспаньол 34 43
12 Бетис 34 43
13 Леганес 35 42
14 Вильярреал 35 40
15 Сельта 35 37
16 Леванте 35 37
17 Жирона 35 37
18 Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано 35 31
20 Уэска 35 30
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Зинедин Зидан: "Варан останется в "Реале" на следующий сезон

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что защитник Рафаэль Варан останется в клубе.

"Варан останется в "Реале" в следующем сезоне. Говорил ли он мне об этом? Да, он точно останется", - цитирует L'Equipe Зидана.
Теги: Зидан Реал Варан
Сегодня, 09:54
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