Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Эспаньол
Алавес
Эйбар
Леганес
Бетис
Вильярреал
Сельта
Леванте
Вальядолид
Жирона
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 36 83
2 Атлетико  36 74
3 Реал Мадрид 36 68
4 Хетафе 36 58
5 Севилья 36 55
6 Валенсия 36 55
7 Атлетик Б 36 50
8 Реал Сосьедад 36 47
9 Эспаньол 36 47
10 Алавес 36 47
11 Эйбар 36 46
12 Леганес 36 45
13 Бетис 36 44
14 Вильярреал 36 40
15 Сельта 36 40
16 Леванте 36 40
17 Вальядолид 36 38
18 Жирона 36 37
19 Райо Вальекано 36 31
20 Уэска 36 30
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"Вальядолид" на своем поле обыграл "Атлетик"

В матче 36-го тура чемпионата Испании "Вальядолид" на своем поле обыграл "Атлетик".

Чемпионат Испании

Лига 1

36-й тур

"Вальядолид" – "Атлетик" – 1:0

Гол: Рубио, 21.

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Мойяно, Мичел, Рубен Алькарас, Оскар Плано (Антоньито, 65), Энес Унал, Гвардьола (Фернандес, 83), Рубио (Вилья, 77).

"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Берчиче, Капа (Адурис, 59), Альварес, Нуньес, Сан-Хосе, Дани Гарсия, Икер Муниаин (Ибаи Гомес, 68), Иньяки Уильямс, Кордоба (Рауль Гарсия, 46).

Предупреждения: Оскар Плано, 11. Капа, 30. Дани Гарсия, 30. Мичел, 35. Рубен Алькарас, 41. Борха, 50. Сан-Хосе, 55. Вилья, 84. Адурис, 90+1.
Теги: Вальядолид Атлетик Ла Лига
Вчера, 23:51
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