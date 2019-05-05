Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Севилья
|36
|55
|6
|Валенсия
|36
|55
|7
|Атлетик Б
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Вильярреал
|36
|40
|15
|Сельта
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30
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"Вальядолид" на своем поле обыграл "Атлетик"
В матче 36-го тура чемпионата Испании "Вальядолид" на своем поле обыграл "Атлетик".
Чемпионат Испании
Лига 1
36-й тур
"Вальядолид" – "Атлетик" – 1:0
Гол: Рубио, 21.
"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Мойяно, Мичел, Рубен Алькарас, Оскар Плано (Антоньито, 65), Энес Унал, Гвардьола (Фернандес, 83), Рубио (Вилья, 77).
"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Берчиче, Капа (Адурис, 59), Альварес, Нуньес, Сан-Хосе, Дани Гарсия, Икер Муниаин (Ибаи Гомес, 68), Иньяки Уильямс, Кордоба (Рауль Гарсия, 46).
Предупреждения: Оскар Плано, 11. Капа, 30. Дани Гарсия, 30. Мичел, 35. Рубен Алькарас, 41. Борха, 50. Сан-Хосе, 55. Вилья, 84. Адурис, 90+1.
Чемпионат Испании
Лига 1
36-й тур
"Вальядолид" – "Атлетик" – 1:0
Гол: Рубио, 21.
"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Мойяно, Мичел, Рубен Алькарас, Оскар Плано (Антоньито, 65), Энес Унал, Гвардьола (Фернандес, 83), Рубио (Вилья, 77).
"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Берчиче, Капа (Адурис, 59), Альварес, Нуньес, Сан-Хосе, Дани Гарсия, Икер Муниаин (Ибаи Гомес, 68), Иньяки Уильямс, Кордоба (Рауль Гарсия, 46).
Предупреждения: Оскар Плано, 11. Капа, 30. Дани Гарсия, 30. Мичел, 35. Рубен Алькарас, 41. Борха, 50. Сан-Хосе, 55. Вилья, 84. Адурис, 90+1.
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