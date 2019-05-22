Ройстон Дренте: Робиньо в "Реале" превратил свой подвал в ночной клуб

Бывший полузащитник "Реала" и сборной Нидерландов Ройстон Дренте рассказал о своём пребывании в мадридском клубе."Я слышал, что мной интересовались 16 клубов, разговаривал с президентом "Барселоны" Лапортой и с Миятовичем — спортивным директором "Реала". Большинство клубов предлагали мне пятилетний контракт с более или менее одинаковыми условиями. Как только узнал, что "Реал" заинтересован во мне, решил отправиться туда.В детстве я был очарован всем, что окружало Мадрид. И гламуром вокруг клуба, когда посмотрел фильм «Гол» — это было то, частью чего я действительно хотел стать. Сразу же почувствовал себя как дома, все тепло приветствовали меня, Гути был дружелюбен со мной, он – человек Мадрида, легенда.У меня сложились хорошие отношения с Робиньо вскоре после того, как я сходил к нему домой, где он превратил свой подвал в ночной клуб", — цитирует Дренте FourFourTwo.