Матейс де Лигт может перейти в "ПСЖ"

"ПСЖ" рассчитывает приобрести защитника "Аякса" Матейса де Лигта, сообщает Sport.es.

Парижане готовы платить футболисту 15 миллионов евро за сезон. "Барселона", которая также интересуется игроком, предлагает 19-летнему игроку контракт на 7 млн евро в год. "ПСЖ" вместе с бонусами готов заплатить "Аяксу" за переход голландца 90 миллионов евро.
Теги: де Лигт ПСЖ Аякс
Сегодня, 10:08
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