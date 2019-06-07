Матейс де Лигт может перейти в "ПСЖ"

"ПСЖ" рассчитывает приобрести защитника "Аякса" Матейса де Лигта, сообщает Sport.es.Парижане готовы платить футболисту 15 миллионов евро за сезон. "Барселона", которая также интересуется игроком, предлагает 19-летнему игроку контракт на 7 млн евро в год. "ПСЖ" вместе с бонусами готов заплатить "Аяксу" за переход голландца 90 миллионов евро.