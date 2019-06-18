Матейс де Лигт отказался перейти в "Барселону"

Защитник "Аякса" Матейс де Лигт отклонил предложение о переходе в "Барселону", утверждает Cadena SER.

По данным источника, такое решение принял агент игрока Мино Райола, так как "Ювентус", "ПСЖ" и "Бавария" сделали голландцу более выгодные предложения по личному контракту. "Барселона" в свою очередь посчитала экономически невыгодным улучшать предложения игроку.

"Чемпионат.сом"
Теги: де Лигт Барселона Ла Лига Аякс
Вчера, 23:35
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