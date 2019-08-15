Эрнесто Вальверде: цель "Барселоны" - снова стать чемпионом Примеры

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от выездного матча 1-го тура испанской Примеры с "Атлетиком" из Бильбао и рассказал о целях на сезон-2019/20."Сложно начинать сезон на стадионе "Сан-Мамес". Мы знаем, каким потенциалом обладает "Атлетик". Они сохранили динамику прошлого года, мы должны быть сосредоточены.Наша цель — повторить то, чего мы добились в прошлом сезоне в чемпионате Испании. Знаем, что трудно продолжать побеждать, но постараемся этого добиться.Команда преуспела в подготовке к новой кампании. Я доволен", - цитирует Вальверде пресс-служба "Барселоны" на странице клуба в твиттере.