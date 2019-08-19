Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге — о переходе полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутинью. Аренда рассчитана до конца сезона, у немецкого клуба есть право выкупа.
"Мы долгое время работали над переходом Филиппе Коутинью и теперь очень счастливы, что это трансфер наконец-то реализован, — цитирует Румменигге официальный сайт клуба. — Мы благодарны "Барселоне" за осуществление этого трансфера. В лице Филиппе "Бавария" приобрела креативного и очень техничного футболиста, который сможет усилить нашу атаку".
"СЭ"
Румменигге поблагодарил "Барселону" за переход Коутиньо
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