Румменигге поблагодарил "Барселону" за переход Коутиньо

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге — о переходе полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутинью. Аренда рассчитана до конца сезона, у немецкого клуба есть право выкупа."Мы долгое время работали над переходом Филиппе Коутинью и теперь очень счастливы, что это трансфер наконец-то реализован, — цитирует Румменигге официальный сайт клуба. — Мы благодарны "Барселоне" за осуществление этого трансфера. В лице Филиппе "Бавария" приобрела креативного и очень техничного футболиста, который сможет усилить нашу атаку".