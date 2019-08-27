Футболисты "Барселоны" Жерар Пике и Артуро Видаль выиграли крупную сумму денег в покер, сообщает Marca.
Игроки приняли участие в однодневном турнире хайроллеров, который состоялся в одном из казино Барселоны. Пике занял второе место на турнире и получил 352?950 евро. Видаль также финишировал в призовой зоне — его выигрыш составил 134?460 евро. В общей сложности два футболиста унесли с собой почти полмиллиона — 487?410 евро.
Sport24.ru
Пике и Видаль выиграли в покер почти 500 тысяч евро
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