Нападающий "Барселоны" Луис Суарес пропустит товарищеские матчи сборной Уругвая с командой Перу, которые состоятся 12 и 15 октября.
Каталонский клуб на своем официальном сайте сообщил, что Суарес во время перерыва на матчи сборных будет проходить запланированное лечение в Барселоне.
Отмечается, что это совместное решение медицинских служб сине-гранатовых и национальной команды. В сезоне-2019/20 32-летний Суарес провел за "Барселону" семь матчей, в которых забил пять мячей.
Луис Суарес не сыграет за сборную Уругвая в октябре
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