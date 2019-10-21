Триппьер: Коста по десять раз в день называет меня Руни!

Защитник Киран Триппьер, летом перешедший из "Тоттенхэма" в "Атлетико», рассказал о том, как проходит его адаптация в Мадриде."Он называет меня Руни по десять раз в день! Он всегда такой, и это заставляет меня смеяться. Но это Диего. Я не против. Мы все находим это смешным. Мне нравится, когда он шутит каждый день. Я знаю его еще по Премьер-лиге, и он смешной игрок, с которым я когда-либо играл.В команде отличная атмосфера, все шутят, но Коста — самый смешной. Он также говорит, что я похож на боксера, но я так не думаю!Мне было легко адаптироваться здесь. Погода хорошая. Еда невероятная, лучше, чем в Англии. Люди приветствуют меня и заставляют мою семью улыбаться", — цитирует Триппьера Daily Star.