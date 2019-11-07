Аргентинский тренер Клаудио Борги заявил, что новым главным тренером "Барселоны" станет Марсело Гальярдо, ныне возглавляющий "Ривер Плейт".
"В декабре Гальярдо возглавит "Барселону". Я это знаю от прямого источника", — сказал Борги в эфире телеканала CDF.
По данным Mundo Deportivo, этого тренера хочет видеть в команде нападающий каталонцев Лионель Месси.
Марсело Гальярдо возглавляет "Ривер Плейт" с 2014 года, он дважды выиграл с клубом Кубок Либертадорес. 23 ноября "Ривер Плейт" снова сыграет в финале этого турнира против "Фламенго".
Sport24
В Аргентине сообщили, что новым тренером "Барселоны" станет Гальярдо
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»