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СМИ считают, что Бензема может возобновить международную карьеру в сборной Алжира

Разногласия нападающего "Реала" Карима Бензема с Федерацией футбола Франции привели к слухам о том, что футболист может предпринять попытку выступать за сборную Алжира.

На прошлой неделе президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ дал понять, что Карим больше никогда не сыграет за сборную Франции, заявив, что «приключение Бензема в национальной команде окончено». Бензема моментально отреагировал, заявив, что только он будет решать, завершит он свою международную карьеру или нет. Особое внимание болельщиков и прессы привлекла фраза Карима: "Если считаете, что я все, то позвольте сыграть за одну из стран, за которые я могу сыграть, тогда и посмотрим». Бензема в теории имеет право выступать за сборную Алжира, страну, где родились его родители, но подобная инициатива станет возможна лишь после того, как французское правительство лишит Карима французского гражданства.

С вопросом о том, готов ли он взять в сборную Алжира Бензема, сразу обратились к главному тренеру "Лис пустыни" Джамелю Бельмади, на что он сказал следующее:

"У меня есть такие футболисты, как Багдад Бунеджа, Ислам Слимани, Анди Делор и Хиллель Судани. Я более чем доволен нападающими, которые есть в моем распоряжении", — цитирует Бельмади DZ Foot.

Сборная Алжира — действующий победитель Кубка африканских наций.

Бензема, хотя и является одним из лучших французских нападающих в мире, не вызывается в сборную Франции с 2015 года, когда он оказался замешан в скандале с шантажом еще одного представителя "Ле Бле" Матье Вальбуэна.

Sport24.ru


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Теги: Бензема Сборная Алжира Реал Ла Лига
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