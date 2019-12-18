Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал ничью в матче против мадридского "Реала" (0:0).
"Очень напряженная игра. У обеих команд были удачные и неудачные отрезки. Соперник давил на нас прессингом очень высоко и создавал нам проблемы. Когда нам удавалось пройти их прессинг, то мы создавали моменты. Но в игре было больше напряжения и карточек, чем тактики.
Мы ожидали, что Мадрид будет давить на нас. В такие моменты на первый план выходит индивидуальное мастерство и дуэли двух игроков. Иногда у нас получалось переиграть соперника один-на-один, иногда — нет.
Мы играли дома, поэтому на нас давила необходимость победить. Преимущество домашнего поля было на нашей стороны. Конечно, мы бы хотели победить. Но «Реал» провел отличный матч", — цитирует Вальверде Mundo Deportivo.
Sport24.ru
Вальверде: в игре с "Реалом" было больше напряжения и карточек, чем тактики
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