Нойер: у меня никогда не было проблем с тер Штегеном

Вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер заявил, что слухи о его конфликте с голкипером "Барселоны" Марком-Андре тер Штегеном сильно преувеличены.Также он рассказал о планах по поводу дальнейшего продолжения карьеры."Эту историю слишком раздули, у меня никогда не было проблем с тер Штегеном. Мы вместе тренируемся в сборной, сидим вместе за завтраком, ведем нормальный разговор — как товарищи по команде, а не как конкуренты. Каждый из нас постарается выступать как можно лучше, чтобы вся команда могла добиться успеха.Что касается того, когда я завершу карьеру, то оставлю этот вопрос открытым. Буду отталкиваться от своего здоровья", — цитирует Нойера Kicker.Осенью тер Штеген выразил недовольство тем фактом, что он не играет в сборной Германии, несмотря на все свои успехи и номинацию на премию ФИФА. После этого Нойер ответил тер Штегену, что его высказывания не идут на пользу командному духу сборной Германии.